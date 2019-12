QuiAtalanta: le probabili scelte di Gasperini e i dubbi sui rientri…

MILANO – Gasperini torna a sperare per la sfida con il Milan. Il tecnico sta cercando di recuperare i suoi due giocatori più di talento, ovvero Papu Gomez e Ilicic. A quanto emerge da ambienti vicini a quelli bergamaschi la decisione definitiva verrà presa a 24 ore dal match, ma le sensazioni sono positive. Ilicic invece ha svolto il lavoro personalizzato ed in forte dubbio per la partita contro il Milan. Probabile che venga convocato, ma possa partire dalla panchina.

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. All. Gasperini