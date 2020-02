Qui Torino, il report di ieri: esercitazioni tecnico-tattiche

Le ultime notizie da casa Torino

MILANO – (fonte: torinofc.it) Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di lunedì sera a San Siro contro il Milan. Dopo un iniziale lavoro in palestra, Belotti e compagni hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale, mentre i portieri hanno lavorato con il preparatore Di Sarno sul terreno secondario. Solo cure per Millico, post trauma contusivo di ieri all’area iliaco-sacrale sinistra. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live