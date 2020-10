Qui Spezia, il report del 2 ottobre 2020: seduta al “Ferderghini”

Le ultime notizie da casa Spezia

MILANO – (fonte: acspezia.com) Cielo nero, pioggia e vento sulla provincia spezzina, con le Aquile costrette a traslocare sul terreno sintetico dell’Intels Training Center “Bruno Ferdeghini” per svolgere la penultima seduta di lavoro in vista della sfida al Milan, in programma al “Meazza” domenica alle 18:00.

Riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi, esercitazioni tattiche e un’intensa partitella finale nel menù di mister Italiano e del suo staff tecnico.