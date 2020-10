Qui Spezia, il report del 1 ottobre 2020: ripresi gli allenamenti

Le ultime notizie da casa Spezia

MILANO – (fonte: acspezia.com) Spezia subito in campo dopo la bella e storica vittoria della ‘Dacia Arena’. La squadra di mister Italiano nel pomeriggio sul terreno di gioco del ‘Picco’ ha iniziato a lavorare in vista del match di domenica contro il Milan.

Squadra divisa in due gruppi, seduta di scarico per chi ha giocato ieri, riscaldamento tecnico e una serie di intense partitelle a tema per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta Zoet, che domani si sottoporrà ad esami strumentali.