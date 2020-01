Qui Sampdoria: perfettamente riuscita l’operazione per Alex Ferrari

Qui Sampdoria, il punto sugli infortunati

MILANO – (fonte: ucsampdoria.it). È perfettamente riuscito l’intervento di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro al quale è stato sottoposto Alex Ferrari dopo l’infortunio in allenamento dello scorso 27 dicembre. L’intervento è stato eseguito dal professor Maurilio Marcacci e dalla sua équipe presso la Casa di Cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna. La prossima settimana il difensore avvierà la prima fase del recupero come concordato con lo staff medico-riabilitativo del club.. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news