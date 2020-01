Qui Sampdoria, il report di ieri: sviluppi tattici e conclusioni in porta

Le ultime notizie da casa Sampdoria

MILANO – (fonte: ucsampdoria.it)Riscaldamento atletico, sviluppi tattici difensivi e offensivi, conclusioni in porta. Questo il programma mattutino svolto dalla Sampdoria al centro sportivo “Mugnaini” agli ordini di Claudio Ranieri e dello staff. Tutti i calciatori disponibili hanno partecipato alla seduta, che Omar Colley ha chiuso in leggero anticipo rispetto ai compagni a causa di un raffreddore, retaggio del leggero stato febbrile di giovedì. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news