Qui Sampdoria, il report di ieri: esercitazioni tecnico-tattiche

MILANO – (fonte: ucsampdoria.it) Come da programma la Sampdoria è ritornata questa mattina a Bogliasco per il primo allenamento del nuovo anno in vista della ripresa del campionato, con il Milan nel giorno dell'Epifania. Due i gruppi, suddivisi a reparti, che hanno alternato lavoro in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione in campo, con esercitazioni tecnico-tattiche.