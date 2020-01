Qui Sampdoria: Depaoli, Ekdal e Murru in gruppo

Qui Sampdoria, il punto sugli infortunati

MILANO – (fonte: ucsampdoria.it). Come nei giorni scorsi, Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli hanno proseguito con i compagni. Anche Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru hanno ritrovato il gruppo dopo le sei sessioni differenziate pre-Capodanno. Programmi di recupero agonistico – anche in campo – per Andrea Bertolacci e Edgar Barreto. Riposo per Alex Ferrari, in attesa dell’intervento chirurgico al ginocchio destro, e per Omar Colley, fermato precauzionalmente per un leggero stato febbrile. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news