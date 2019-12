Qui Sampdoria: Bereszynski è tornato ad allenarsi con i compagni

Le ultime notizie da casa Sampdoria

MILANO – In vista della sfida tra Milan e Sampdoria, valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A ed in programma lunedì 6 gennaio alle 15:00 allo stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro in Milano, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri dovrà cercare di recuperare diverse pedine; come si legge sul sito ufficiale del club blucerchiato, infatti, ieri sedute individuali programmate tra campo e palestra per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli, Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru. Riposo per Alex Ferrari. Primo test con i compagni per Bartosz Bereszynski, dopo l'operazione per la regolarizzazione del menisco esterno del ginocchio destro del 20 novembre scorso.