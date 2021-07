Qui Milanello – Seduta in vista dell’amichevole di domani

Ecco il report ufficiale del Milan sulla seduta di allenamento odierna in vista dell'amichevole di domani contro la Pro Sesto

Olivier Giroud questa mattina, intorno alle 8.00, ha sostenuto le visite mediche con il mediche con il Milan. Il club rossonero, per assicurarsi l'attaccante transalpino, verserà nelle casse del Chelsea 1 milione di euro subito e un altro al raggiungimento di determinati bonus. Nel pomeriggio, invece, il campione del mondo 2018 si recherà nella sede di Via Aldo Rossi, per firmare il suo nuovo contratto, rilasciare le prime parole ai canali ufficiali e le foto con la dirigenza e Stefano Pioli.