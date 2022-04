Qui Milanello – Allenamento mattutino per i ragazzi di Pioli

La squadra rossonera allenata da Stefano Pioli si allena stamattina a Milanello. La partita con la Lazio si avvicina

Redazione Il Milanista

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito agli allenamenti di ieri e oggi per quanto riguarda la prima squadra allenata da Stefano Pioli in vista della partita dello stadio Olimpico di Roma in programma domenica sera alle ore 20.45 contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito

“IERI GIOVEDI' 21 APRILE: Nuovo appuntamento a Milanello per i rossoneri in vista della prossima gara di campionato in programma domenica 24 aprile alle 20.45 a Roma contro la Lazio. Il gruppo si è ritrovato per pranzo e nel primo pomeriggio ha svolto una prima parte di sessione in palestra con l'attivazione muscolare. Successivamente, Mister Stefano Pioli e lo staff hanno seguito i calciatori sul campo rialzato per un lavoro di scarico a secco con esercitazioni e allunghi.

OGGI VENERDÌ 22 APRILE

Domani è previsto un allenamento al mattino”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla preparazione della trasferta romana contro la Lazio di Maurizio Sarri in programma domenica sera alle ore 20.45.

Serie A – Anticipi e posticipi del Milan fino alla 37esima giornata di campionato

La società rossonera ha inoltre pubblicato un comunicato ufficiale in merito agli orari delle partite della squadra allenata da Stefano Pioli dalla 35esima giornata fino alla 37esima giornata. Ecco il comunicato ufficiale: “Sono ufficiali le date e gli orari di Milan-Fiorentina, Hellas Verona-Milan e Milan-Atalanta, ovvero della 35ª, 36ª e 37ª giornata di Serie A in programma nel mese di maggio. Ecco i dettagli per i rossoneri:

Giornata 35, 1° maggio 2022 ore 15.00: Milan-Fiorentina (DAZN)

Giornata 36, 8 maggio ore 20.45: Hellas Verona-Milan (DAZN)

Giornata 37, 15 maggio 2022 ore 18.00: Milan-Atalanta (DAZN)”. Questo il comunicato del Milan in merito agli orari dei prossimi impegni rossoneri in Serie A fino alla 37esima giornata compresa. Parlando di mercato, invece, un ex ha ripercorso la sua esperienza in rossonero: sentite le sue parole!

di Sergio Poli