Qui Milanello – Oggi Pioli ha concesso a tutti un giorno di riposo

"I rossoneri si sono ritrovati ieri mattina nella club house di Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento di ieri in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Verona, domenica 16 ottobre alle ore 20.45 contro l'Hellas. REPORT: Attivazione in palestra per l'intera squadra che ha poi proseguito la seduta dividendosi in due gruppi: il primo, composto dai calciatori impiegati ieri nella sfida di Champions League contro il Chelsea, ha eseguito un lavoro defaticante. Il resto della squadra è uscita sul campo centrale per svolgere un'attivazione tecnica a cui è seguita una serie di esercitazioni sul possesso palla. Terminata questa fase del lavoro, l'allenamento si è concluso con una partitella a cui hanno preso parte anche alcuni ragazzi della Primavera".