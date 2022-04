Qui Milanello – Oggi esercitazioni tattiche e partitella per i rossoneri

I rossoneri di Stefano Pioli si sono allenati questa mattina a Milanello in vista della partita di lunedì sera contro il Bologna

Il Milan ha emesso pochi minuti fa un comunicato in merito alla seduta di allenamento odierna dei rossoneri.

“Squadra a Milanello questa mattina per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoneri affrontare il Bologna lunedì 4 aprile alle ore 20.45 a San Siro. A Milanello presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Il gruppo ha iniziato l'allenamento con la consueta attivazione muscolare seguita, sul campo rialzato, da una serie di lavori con il pallone: prima un torello a tema, poi un'esercitazione sul possesso palla eseguita con l'ausilio delle porte piccole. In chiusura spazio alla parte tattica e ad una partitella su campo ridotto.