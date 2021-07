Qui Milanello – Il report odierno

Ecco il report della seduta odierna del Milan in quel di Milanello, pubblicato sul sito dei rossoneri, acmilan.com

Il Milan continua la propria preparazione in vista della stagione della prossima, che vedrà i rossoneri impegnati, dal 22 agosto (in trasferta contro la Sampdoria), negli impegni di campionato, Champions League e Coppa Italia.

L'obiettivo e la speranza della dirigenza è quella di migliorare il secondo posto dello scorso campionato. Un'impresa non facile visto che le avversarie saranno agguerrite per dar lotta. Ma il Milan ha il vantaggio di star conducendo un'ottima campagna acquisti certificata dagli arrivi, per il momento, di Mike Maignan, Olivier Giroud, Fadé Ballo-Touré e Brahim Diaz e i riscatti di Fikayo Tomori e Sandro Tonali. E gli acquisti/arrivi non sono finiti: visto che potranno presto sbarcare ancora un vice Calabria, un centrocampista e magari anche un terzo attaccante. E se qualcuno dovesse partire Maldini e Massara faranno altre piccole operazioni per rimpiazzare gli addii.