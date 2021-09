Qui Milanello – Il report della seduta odierna

Ecco il report della seduta odierna del Milan in vista del match di domenica pomeriggio contro la Lazio

Domenica pomeriggio, alle 18.00, il Milan di Stefano Pioli affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Un match importante per entrambe le formazione. I biancocelesti, che si ritroveranno oggi a Formello alle 17.45, dovranno fare a meno di Lazzari infortunato e anche del bomber Ciro Immobile. L'azzurro ha lasciato il ritiro della Nazionale e nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni fisiche. Rimane in dubbio per il match di San Siro.