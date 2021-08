Qui Milanello – Il report della seduta odierna

Ecco il report odierno della seduta dei rossoneri in vista del match contro la Sampdoria di lunedì prossimo

Lunedì 23 agosto il Milan affronterà la Sampdoria a Marassi per il debutto stagionale. E per questo Stefano Pioli, dopo la giornata di riposa regalata a suoi, oggi ha diretto l'allenamento. Una seduta importante che è servita al tecnico per lavorare sul possesso di palla, un'arma fondamentale per poter battere i doriani di Roberto D'Aversa. Il tecnico dei liguri, lo scorso anno alla guida del Parma, nonostante la vittoria per 3 a 1 nel match di ritorno aveva creato più un di un problema alla formazione meneghina. Ma soprattutto non si può sbagliare l'esordio stagionale.