Qui Milanello – Il report della seduta odierna

Il Milan è tornato a Milanello dopo i giorni trascorsi in Spagna. Ecco il report della seduta odierna dei rossoneri

Il Milan è tornato a Milanello dove questa mattina si è ritrovato per continuare la preparazione in vista della prossima stagione, oramai alle porte. Nei giorni scorsi infatti erano in Spagna dove hanno affrontato il Valencia. Una sfida persa solamente ai rigori, ma che ha dato qualche risposta importante a Stefano Pioli. Su tutte l'ottimo trend di Romagnoli, la sicurezza mostrata da Mike Maignan e il brio mostrato in campo da Rafael Leao. Ma sono arrivate anche le bocciature per Samu Castillejo e Rade Krunic. Quest'ultimo negativo per tutto il match e, per completare l'opera, ha anche sbagliato il rigore decisivo.

Ora però c'è onorare e vincere l'amichevole di prestigio contro il Real Madrid dell'ex allenatore Carlo Ancelotti. Un match che si disputerà in Austria e che potrebbe essere l'occasione per il management rossonero per parlare con i dirigenti blancos per Isco, obiettivo per la mediana rossonera.

Milan, il report della seduta odierna

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet il report della seduta odierna:

SI TORNA AL LAVORO A MILANELLO

Seduta mattutina per i rossoneri, rientrati in Italia dopo la trasferta spagnola

Allenamento mattutino per i calciatori rossoneri oggi a Milanello, con la squadra che si è ritrovata al Centro Sportivo per la colazione dopo i due giorni in Spagna.

IL REPORT

Inizio della seduta sul campo con attivazione muscolare e lavori sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi, con la prima parte che si è conclusa con degli esercizi in palestra. Rientrato sul campo il gruppo, agli ordini di Mister Pioli, ha prima svolto una serie di possessi palla a squadre, poi una esercitazione a tema a tutto campo. A chiudere la seduta, una partitella a campo ridotto.

SABATO 7 AGOSTO

La squadra tornerà domani a Milanello per svolgere una seduta di allenamento mattutina, in preparazione all'amichevole di domenica a Klagenfurt contro il Real Madrid.