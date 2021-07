Qui Milanello – Il report della giornata

Ecco il report della seduta odierna del Milan che si è svolta con la formazione di Maurizio Ganz

Continua la preparazione del Milan in vista della prossima stagione. Oggi la squadra di Stefano Pioli si è allenata insieme alla formazione femminile guidata da Maurizio Ganz.

Giornata particolare oggi al Centro Sportivo di Milanello che ha ospitato un allenamento condiviso tra le due Prime Squadre rossonere che, per la prima volta, hanno lavorato insieme.

Le squadre hanno effettuato una prima parte di riscaldamento prima di unirsi sul campo rialzato dietro gli spogliatoi, dove calciatrici e calciatori sono stati divisi in gruppi misti. Sotto gli occhi dei due Mister, Maurizio Ganz e Stefano Pioli, hanno preso il via una serie di "sfide" basate su esercitazioni tecniche a cui è seguita una valutazione con punteggio finale. Ogni gruppo si è cimentato lungo il circuito precedentemente preparato dallo staff tecnico e caratterizzato da diverse postazioni. L'agonismo non è mancato dando vita a una serie di sfide estremamente "tirate" e divertenti. La seduta si è chiusa con una gara ai rigori.