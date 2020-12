Qui Milanello – Ecco il resoconto della seduta odierna

Rossoneri a Milanello questa mattina, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli, per iniziare la preparazione focalizzata verso la prossima trasferta di Europa League, che chiuderà il girone, in programma giovedì 10 dicembre alle 21.00 contro lo Sparta Praga.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire in campo, sul centrale, dove la squadra ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di esercizi utilizzando degli ostacoli bassi. Poi spazio ad alcune esercitazioni tecniche, a un lavoro sul possesso palla e alla fase tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha concluso la sessione odierna.”

