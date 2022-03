Qui Milanello: ecco il report della seduta di oggi

Ecco il report dell'allenamento odierno dei rossoneri in vista del match di sabato sera contro il Cagliari

Sabato sera il Milan scenderà in campo contro il Cagliari. Oggi i ragazzi di Stefano Pioli si sono ritrovati a Milanello per cominciare a preparare il prossimo impegno di campionato. Ecco il report dei rossoneri pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com.

Rossoneri in campo per l’unico allenamento di giornata: il report e le immagini

A Milanello raduno questa mattina a colazione per i rossoneri, scesi poi negli spogliatoi per iniziare l'allenamento odierno in preparazione di Cagliari-Milan, prossimo impegno di Serie A in programma sabato 19 marzo alle 20.45.