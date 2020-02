Qui Juventus: lesione del bicipite femorale per Douglas Costa

Le ultime notizie da casa Juventus

MILANO – Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Costa ieri mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni. Il brasiliano, dunque, non sarà a disposizione per il Milan. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live