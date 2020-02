Qui Inter, il report di ieri: lavoro di tecnica individuale e possesso palla

Le ultime notizie da casa Inter

MILANO – (fonte: inter.it) L'Inter si preparà al #DerbyMilano in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Primo allenamento settimanale in vista della sfida con il Milan. Al Centro Sportivo Suning, dopo il riscaldamento iniziale, i nerazzurri hanno svolto lavori di tecnica individuale, possesso palla e una serie di partitelle.