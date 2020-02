Le ultime notizie da casa Inter

MILANO – (fonte: inter.it) Doppia seduta di allenamento oggi per i nerazzurri in vista del #DerbyMilano di domenica 9 febbraio alle 20.45. I giocatori nel corso della mattinata hanno svolto lavoro incentrato sulla forza e nel pomeriggio dopo il riscaldamento torello, un focus tattico e un torneo a quattro squadre.