Qui Genoa, il report di ieri: tra indicazioni e bandiere al vento

Le ultime notizie da casa Genoa

MILANO – (fonte: genoacfc.it) Ci sono le bandiere che indicano la direzione del vento. Il mulinare delle braccia di mister Nicola la strada da imboccare. Con il foglio del programma giornaliero tra le mani, incollato alle dita per non perdere una virgola di ciò che è stato messo nero su bianco a tavolino, il tecnico ha guidato le prove a tre giorni dalla visita al Milan, dopo la fase di attivazione a cura dei collaboratori e gli schemi da testare a giocatori schierati. Volano nell'aria altre parole mentre la squadra, al terzo allenamento della settimana, disputa la partitella sul campo vicino alla sede, sotto gli sguardi dei dirigenti. Una girandola di avvertenze, un'altalena di soluzioni. Metti e togli la pettorina. "Uomo… dentro… ci siamo… esci…". I lavori sono già a buon punto e dall'infermeria, dopo i recuperi certificati, non si registrano novità in termini di nuovi infortuni.