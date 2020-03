Qui Genoa, il report di ieri: torneo interno al “Pegli”

Le ultime notizie da casa Genoa

MILANO – (fonte: genoacfc.it) Il Grifone prosegue a pieno ritmo la preparazione in vista della ripresa del campionato. Tesi e carichi al punto giusto Criscito e compagni. Attivazione muscolare, dettami tattici e affinamento tecnico nella prima metà della sessione. E nella seconda parte dell'allenamento spuntano le pettorine. Blu, gialle e viola. Ci si divide in tre squadre. Triangolare in famiglia, i portieri fanno i "capitani" e scelgono uno a uno i propri compagni. Tenere alto il livello e garantire sia competitività che spirito di gruppo. Chi vince viene immortalato davanti all'obiettivo della macchina fotografica, chi perde aiuta a sistemare porte e attrezzi a fine sessione.