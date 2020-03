Qui Genoa, il report di ieri: seduta “come se nulla fosse”

Le ultime notizie da casa Genoa

MILANO – (fonte: genoacfc.it) Come se nulla fosse. Tutta la squadra sta tirando dritto per prepararsi a scendere in campo per la sfida che verrà. Sole e vento hanno accolto capitan Criscito e compagni durante il terzo allenamento dalla ripresa dei lavori. Sullo sfondo della grande scritta 'Genoa Cricket and Football Club', stampata nel centro sportivo, il team ha sostenuto la fase di attivazione neuro-muscolare, come introduzione alle esercitazioni dettate dallo staff. Schemi, situazioni e contrapposizioni di gioco hanno calamitato la prima parte, seguita dalle telecamere accese di Genoa Channel per realizzare immagini di copertura. Poi la seduta è andata avanti con una partitella basata su due tempi, sul terreno vicino a Villa Rostan, con variazioni di giocatori e assetto. Lavoro a parte, anche con il pallone, per gli elementi in recupero.