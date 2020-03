Qui Genoa, il report di ieri: penultimo collaudo al “Pegli”

Le ultime notizie da casa Genoa

MILANO – (fonte: genoacfc.it) Riunione in sala video, prevenzione in palestra, prove sul terreno di gioco. Anche il penultimo collaudo prima della rifinitura e la partenza per Milano, è stato archiviato con un bilancio positivo per lo staff. La squadra sta perfezionando i preparativi e Didi Nicola orientando gli sforzi in un'unica direzione. Situazioni di gioco, corner, calci piazzati per entrambe le fasi. Tiri in porta. Oggi niente partitelle. Il team ha iniziato il programma di scarico, dopo l'intensa attività che ha contraddistinto tutta la settimana, a incominciare dalla ripresa di lunedì. La Freccia Rossoblù è pronta a far salire tutti a bordo.