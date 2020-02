Qui Genoa, il report di ieri: i rossoblu hanno ripreso gli allenamenti

Le ultime notizie da casa Genoa

MILANO – (fonte: genoacfc.it) "E' giallaaa… bravooo… tra le linee… fuoriiii…". A gola aperta piovono le indicazioni di mister Didi Nicola, come neanche un tenore al top della forma, già durante il riscaldamento dopo l'apertura in palestra per i lavori di prevenzione. E' il giorno della ripresa settimanale. Pinamonti c'è, Romero anche. Due notizie da infiocchettare per il tecnico rossoblù per la partita con il Milan: la squadra sta recuperando gli elementi che erano rimasti ai margini. Con l'azzurrino Rovella reinserito in pianta stabile, un altro colpo d'occhio rispetto alla scorsa settimana. Tra rotazioni e movimenti, cambi di assetto e spiegazioni a intervallare le fasi, il team ha chiuso il programma con una partitella a campo ridotto. A Pegli è passato pure Radovanovic, rientrato con il dottor Stellatelli dalla Francia, dopo l'intervento a cui è stato sottoposto ieri.