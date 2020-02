Qui Genoa: anche Ghiglione è rientrato in gruppo

Le ultime notizie da casa Genoa

MILANO – (fonte: genoacfc.it) Al Signorini si è svolto allenamento mattutino e, a seguire, pranzo collettivo nella Club House di Villa Rostan. Ambiente carico e agli ordini di mister Nicola. Dopo il rientro in gruppo di Pinamonti e Romero nella giornata di ieri, Paolo Ghiglione ha ripreso oggi l'attività in campo, dopo lo stop in seguito all'infortunio procurato durante la vittoria contro il Cagliari.