MILANO – Il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini in vista della gara di sabato alla Sardegna Arena contro il Milan. Personalizzato per Ceppitelli, Cragno e Cacciatore, quest'ultimo ancora affaticato dall'ultima gara di campionato. Out Ragatzu, alle prese con una tonsillite.