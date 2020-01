Qui Cagliari, il report di ieri: lavoro sulle due fasi

Le ultime notizie da casa Cagliari

MILANO – (fonte: cagliaricalcio.com)Allenamento mattutino per i rossoblù, che affinano la preparazione in vista della sfida di sabato alla Sardegna Arena contro il Milan. Seduta iniziata con le esercitazioni sulla mobilità, a seguire la parte tattica caratterizzata da un lavoro sulle due fasi. Chiusura con cross e conclusioni in porta. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live