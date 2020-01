Qui Cagliari, il report di ieri: in campo ad Asseminello

Le ultime notizie da casa Cagliari

MILANO – (fonte: cagliaricalcio.com) Il Cagliari ha svolto una nuova seduta di allenamento in vista del match contro il Milan di sabato pomeriggio alla Sardegna Arena. Ad Asseminello prima fase dedicata al lavoro in palestra. A seguire la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche a coppie; in chiusura i rossoblù hanno giocato una partita a campo ridotto. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live