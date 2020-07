Le ultime notizie da casa Bologna

MILANO – (fonte: bolognafc.it) Seduta mattutina per i ragazzi di Mihajlovic dopo il pareggio contro il Napoli. Lavoro defaticante per i titolari, esercitazioni tecnico tattiche per chi non ha giocato contro il Napoli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live