Qui Atalanta: oggi prima seduta pomeridiana

Le ultime notizie da casa Atalanta

MILANO – (fonte: atalanta.it) Archiviata la trasferta di Bologna, i nerazzurri torneranno al lavoro domani dopo un giorno di riposo.

In programma una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima sfida di campionato col Milan, in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo per la 17ª giornata di Serie A TIM.

Sarà anche l’ultimo impegno del 2019 prima della sosta natalizia. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live