MILANO – (fonte: atalanta.it) I nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini ha cominciato così a preparare il prossimo impegno di campionato con il Milan, in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo per la 17ª giornata di Serie A TIM.