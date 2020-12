Questo Milan incanta, soffre e vince. Anche contro un’ottima Sampdoria

MILANO – Sampdoria-Milan, un match particolare per il tecnico rossonero. Non c’è solo l’amicizia con il collega doriano, ma soprattutto per le assenze dei rossoneri: Pioli deve fare a meno di Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic. E’ un Milan a due facce Dr Jekyll and Mr Hyde: primo tempo in cui i rossoneri hanno dominato e controllato la partita, secondo tempo in cui hanno subito la Samp. Il Milan prova più volte ad andare in vantaggio ma manca sempre l’ultimo passaggio. O un po’ di fortuna, come nel quando Tonelli salva sulla linea il tiro di Rebic. La Samp è in balia del Milan, ma la squadra di Pioli non riesce a sfondare la linea difensiva rossonera. Ci riesce solamente negli ultimi minuti di gioco quando Calvarese concede il calcio di rigore per fallo di mano. Sul dischetto ancora Kessié che non sbaglia, nonostante il tiro centrale, e porta il Milan negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa Pioli decide di lasciare in panchina Brahim Diaz, oggi completamente avulso dal gioco, inserendo Hauge. Il Milan prova a chiudere la partita nei primissimi minuti della ripresa prima con il norvegese, poi con Tonali che colpisce il palo. La Sampdoria però torna in campo con un altro piglio: la partita ora è in loro controllo con i rossoneri che fanno fatica a ripartire e a rimpostare l’azione. Pioli però fa la mossa giusta fuori Saelemaekers e dentro Castillejo. Lo spagnolo ci mette appena 8 secondi per incidere sulla partita che segna immediatamente. 2 a 0 nel miglior momento della Sampdoria. La partita sembra essere incanalata bene, ma dopo pochi minuti la Samp riesce a riaprire in modo molto fortunoso la partita con il gol di Ekdal. Decisiva la gol line tecnology. Il Milan ha dimostrato di saper tirare di fioretto o di sciabola senza però rischiare il risultato e il primo posto in classifica.