MILANO – Theo Hernandez è uno dei protagonisti del Milan. Il terzino sinistro continua a inanellare prestazioni ad altissimo livello. Da quando c’è Pioli, la fascia sinistra ha un proprietario ed è il francese ex Real Madrid.

L’arrivo del marsigliese al Milan è merito di Maldini che appena ha iniziato a occuparsi del mercato è volato a Madrid per strapparlo al club spagnolo. 20 milioni di euro una cifra che ritenuta da molti alta. Molto alta. Ma oggi quanto vale il terzino che Florentino Perez vorrebbe riprendersi?

Partiamo dai numeri in 72 presenze in una stagione e mezzo Theo ha messo a referto 12 gol e 11 assist. Numeri molto importanti per un giocatore che è un terzino e che quindi non ha tra i compiti principali fare gol o assist. Sicuramente la prima stagione è stata eccellente, quella in corso invece è stata condizionata da qualche infortunio. Senza dimenticare il peso che il transalpino ha all’interno dello spogliatoio.

Ma non bisogna dimenticare, anzi è bene sottolinearlo, come Theo sia l’unico della rosa di Stefano Pioli a non avere, almeno sulla carta, un sostituto. Diogo Dalot nasce come terzino destro e il tecnico spesso lo ha adattato sulla fascia opposta. Scelta che in alcuni casi si è rivelata vincente, altre volte no. Il portoghese, che con l’Under 21 lusitana è stato schierato come terzino sinistro, non è Theo Hernandez e quando lo ha dovuto sostituire più di una volta lo ha fatto rimpiangere. E non è un segreto che Maldini e Massara nell’ultimo mercato abbiano cercato un sostituto. Junior Firpo, Matias Vina erano i predestinati, ma alla fine si è deciso di non modificare l’assetto della rosa in nome del Fair Play Finanziario.

Ma resta al domanda: quanto vale Theo Hernandez? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il francese vale 50 milioni di euro. E semmai Didier Deschamps dovesse convocarlo, il prezzo lieviterebbe…