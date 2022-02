Pruzzo sull’obiettivo rossonero: “Il futuro di Zaniolo appartiene a lui”

L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha parlato al Messaggero di Zaniolo. Sul forte trequartista c'è anche il Milan

In esclusiva al Messaggero ha parlato l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo il quale ha discusso in merito ai discorsi per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma. Il giocatore ex Virtus Entella è accostato a molti top club italiani e non. Milan e Juventus sembrano essere due squadre molto interessate alle sue prestazioni sportive.

“Le difficoltà per il suo rinnovo? Il calcio oggi funziona così. La situazione non mi pare diversa da quella che ha portato Vlahovic alla Juventus. Quando arrivi a due anni dalla scadenza di un contratto, è il momento delle scelte. Il futuro di Zaniolo appartiene a Zaniolo. Nicolò ha tre carte in mano: prolungare con la Roma, accettare la proposta di una squadra, arrivare a scadenza e valutare l’opzione migliore. In futuro i giocatori a fine contratto saranno la regola e non più l’eccezione. Mourinho? E' l’uomo giusto per ripartire. Lui è come Liedholm: ha una marcia in più ed è lungimirante. La Roma è da quinto posto. Solo se compie qualcosa di eccezionale può lottare per il quarto. L’operazione Vlahovic ha sparigliato le carte. Vlahovic è un fenomeno. A Firenze l’ho visto più volte dal vivo”. Queste le parole di Roberto Pruzzo sul giocatore della Roma Nicolò Zaniolo in esclusiva al quotidiano del Messaggero.