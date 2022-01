Nappi: “Provedel poteva prendere il tiro di Messias senza il fischio”

L'ex attaccante Marco Nappi ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web in merito al grave errore di Serra.

L'ex attaccante Marco Nappi è intervenuto ai microfoni di Tutto Mercato Web e ha detto: "Io ho parlato con un amico, preparatore, che mi ha detto che comunque l'arbitro ha fischiato e che il portiere potrebbe essersi fermato. Non so, secondo me l'arbitro non è da crocifiggere e, parlando anche col mio portiere, pure lui mi ha confermato".

Mario Sconcerti è intervenuto così come Marco Nappi a Tutto Mercato Web e sul Milan ha detto: "Il Milan ha troppe assenze, questo è un fatto tecnico rilevante. Quello dell'arbitro è un errore, dove sta lo scandalo? Se pensiamo che l'arbitro sbaglia perché è in malafede, conviene rimanere a casa. Detto questo, oggi il Milan è un'altra squadra: un centrocampo Rade Krunic e Tiemoue Bakayoko non lo metteva in campo neanche Iachini. E poi Matteo Gabbia e Pierrè Kalulu centrali, Zlatan Ibrahimovic non in serata... Non possono permettersi certi assenti e infatti sono alla quarta partita su dieci che perdono". Questo il pensiero del noto giornalista Mario Sconcerti in esclusiva sulle frequenze di Tutto Mercato Web in merito al Milan, al grave errore del direttore di gara Marco Serra in Milan-Spezia di lunedì sera e alla formazione rimaneggiata che Stefano Pioli è costretto a schierare in campo a cause delle varie assenze.