Il programma del weekend per le giovanili rossonere

“Quattro squadre del Settore Giovanile rossonero pronte a vivere, in questo lungo fine settimana, un meraviglioso sogno Scudetto. Sono giornate speciali per U17 femminile, U16, U15 e U15 femminile, attese dai rispettivi atti finali di una stagione già ricca di soddisfazioni. Aprono, questa sera, i ragazzi di Roberto Bertuzzo, in campo a Tolentino contro la Fiorentina per la loro Finale Scudetto: per la categoria, in casa rossonera, è la seconda finale in tre anni dopo quella del 2019 contro la Roma. Sabato sarà invece il turno della squadra di Ignazio Abate - al primo anno da allenatore - di scena ad Ascoli contro la Roma: l'U16 cerca il primo titolo - sempre come categoria - da quello vinto nel 2017 con l'annata dei 2001”.