Il programma del settore giovanile rossonero per il weekend alle porte

Domani e dopodomani scenderanno in campo quasi tutte le formazioni rossonere eccezion fatta per la sqadra di Pioli e poche altre

“La pausa delle nazionali comporta un programma più snello anche per il Settore Giovanile rossonero: al maschile, si fermano infatti la Primavera, U18, U16, U15 e U13. Tornano invece le ragazze della Primavera Femminile, dopo l'esperienza alla Viareggio Cup 2022 (domani la Finale contro il Brøndby, diretta dalle 16 su Rai Sport): rossonere attese dal recupero della 6ª giornata di ritorno contro il Cittadella. In campo anche l'U17 di Lantignotti, dopo la sconfitta dello scorso fine settimana contro la SPAL: domenica alle 11.00 si gioca Pordenone-Milan”.

UNDER 11 : 6ª giornata, Sedriano-Milan, ore 10.30 - Via Campo Sportivo (Sedriano)

UNDER 17: 10ª giornata di ritorno, Pordenone-Milan, ore 11.00 - Stadio Sfriso (Sacile)”. Questo il comunicato ufficiale del Milan presente sul sito della squadra rossonera in merito alle partite in programma tra domani e domenica per quanto riguarda il settore giovanile del diavolo. Parlando di mercato ecco il colpo a sorpresa di Paolo Maldini per il Milan in vista della prossima stagione.