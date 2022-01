Milan-Juventus: le probabili formazioni a 48 ore dal match

Il big match del 23esimo turno sarà Juventus-Milan. Le probabili formazioni a 48 ore dall'inizio della partita.

Redazione Il Milanista

Tra poco più di 48 ore ci sarà il big match tra Milan e Juventus. Allo stadio San Siro di Milano andrà di scena uno snodo importante per il campionato 2021-2022. La Juventus dovrà vincere per non perdere di vista l'obiettivo Champions League. Per il Milan i 3 punti servirebbero per non veder scappare l'Inter nella corsa Scudetto.

La probabile formazione del Milan

La squadra rossonera dovrebbe schierarsi con in porta Maignan. In difesa tornerà dal primo minuto Davide Calabria sull'out di destra, mentre sull'out di sinistra agirà Theo Hernandez. In mezzo alla difesa ci saranno molto probabilmente ancora Matteo Gabbia e Pierrè Kalulu. A centrocampo tornerà Tonali tornerà dal primo minuto dopo la squalifica scontata. Di fianco a lui ci sarà Bakayoko. In attacco Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao agiranno alle spalle di Olivier Giroud con Ibra pronto a subentrare a gara in corso.

Fabio Capello ha parlato di Milan-Juventus di domenica sera

L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato a SportWeek e ha detto: "Sarà difficile per entrambe, la Juve è in ripresa e al Milan mancano giocatori importanti. Ma i rossoneri hanno un gioco frizzante, accelerano, specialmente sulla sinistra con Theo e Leao, in maniera elegante, direi quasi delicata. Restano i primi rivali dell’Inter nella corsa verso lo scudetto. La Juve? Dopo tanti anni di vittorie, vedersi in queste condizioni non è facile da sopportare. La maglia pesa". Queste le parole di Fabio Capello in esclusiva a SportWeek.

Anche Dino Zoff ha parlato del big match in programma domenica

“Sarà sicuramente uno scontro al vertice tra Milan e Juve. I rossoneri hanno sempre mantenuto una posizione di classifica elevata in questa stagione, al contrario dei bianconeri che sono in ripresa. Ci sono tutte le componenti per assistere ad un grande avvenimento”. Queste le parole di Dino Zoff in esclusiva a Il Bianconero.