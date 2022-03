Il Milan Primavera riparte contro il Lecce: il tabellino della gara

Il Milan Primavera ritrova la vittoria in campionato dopo 3 sconfitte consecutive. Contro il Lecce finisce uno a zero

“Torna alla vittoria il Milan Primavera, che dopo tre sconfitte consecutive si impone per 1-0 sul Lecce e tiene vivo il sogno Playoff: il 6° posto dista adesso quattro punti, quando mancano 11 giornate alla fine della stagione regolare. A decidere un match equilibrato e ben condotto dai rossoneri è il primo gol con la Primavera di Marco Bosisio, un bel colpo di testa a inizio secondo tempo in uno dei momenti migliori per la squadra di Mister Giunti, il cui decimo successo stagionale arriva contro la squadra con la quale il Milan si sbloccò nel girone d'andata”.