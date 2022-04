Il Milan Primavera va ko contro i bianconeri: il tabellino della gara

Il Milan Primavera ha perso per 4 a 1 contro la Juventus Primavera. Il commento alla gara e il tabellino nel comunicato rossonero

“Sconfitta per la Primavera del Milan al ritorno in campo dopo la sosta, la trasferta di Vinovo non ha portato punti e ha fatto di nuovo fermare il cammino in campionato. La Juventus si è imposta per 4-1, un verdetto negativo per i nostri ragazzi, in difficoltà fin dalle prime battute di una partita che li ha visti poco protagonisti. Sotto 0-2 dopo il primo tempo, 0-3 a inizio ripresa, il gol di Capone ha solo addolcito un passivo poi aggravato nel finale. Una distanza nel punteggio e anche nella prestazione: i bianconeri sono stati migliori, più cattivi; invece i rossoneri hanno concesso troppo, meno determinati”.