Primavera, ancora una sconfitta per il Milan di Giunti. Il Pescara ne fa 3

La Primavera del Milan ha perso per 3 a 1 contro il Pescara. Inutile il primo gol in rossonero del giovane Foglio

Redazione Il Milanista

Ancora una sconfitta per il Milan Primavera dopo il 4 a 1 di sabato scorso contro il Cagliari. Oggi, infatti, i ragazzi di Mister Giunti sono caduti in Abruzzo contro il Pescara per 3 a 1.

Ecco il report del match del club rossonero pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com,

PRIMAVERA KO IN ABRUZZO: 3-1 PESCARA

Pomeriggio negativo per i rossoneri, che chiudono in inferiorità numerica. Non basta il primo gol di Foglio

Infrasettimanale indigesto per il Milan Primavera di Federico Giunti, che al Delfino Training Center esce sconfitto per mano del Pescara per 3-1. Una sconfitta che segna un passo indietro anche sotto il profilo della prestazione: fatta eccezione per la seconda metà del primo tempo, con il gol del momentaneo pari di Foglio e un palo di El Hilali, i rossoneri hanno subito l'iniziativa dei volitivi abruzzesi.

Prosegue il periodo difficile - quattro ko nelle ultime cinque partite - per il Milan, che ha chiuso anche in inferiorità numerica nell'ultima mezzora per un cartellino rosso a Nsiala. Con cinque giornate mancanti alla fine della stagione regolare la classifica rischia ora di complicarsi in chiave salvezza: servirà quindi una reazione, a partire dalla sfida di sabato pomeriggio al Bologna (ore 15.00 al Vismara).

LA CRONACA

Partita che inizia nel peggiore dei modi per i rossoneri, in svantaggio dopo 50 secondi per mano di Amer Mehić, lesto a trovare la zampata vincente sugli sviluppi di un corner. Il Pescara va vicino al raddoppio con l'ex di giornata Amore all'11' (bella parata di Pseftis), con il Milan che esce progressivamente alla distanza dopo un quarto d'ora difficile. Al 16' buon inserimento su calcio d'angolo di Bosisio, colpo di testa fuori di poco. Al 23' il pari rossonero: El Hilali controlla in area e serve Foglio che con un destro secco batte Di Carlo per il suo primo gol in Primavera. Una rete che sblocca i rossoneri, vicini al raddoppio al 30' con il palo colpito da El Hilali sugli sviluppi di un calcio di punizione. Partita che si abbassa di ritmo nei successivi minuti, in un primo tempo che si chiude con la doppietta di Mehić, colpo di testa in area piccola su cui Pseftis non può nulla.

I ritmi bassi contraddistinguono anche l'inizio del secondo tempo, con le due squadre che si alternano nel possesso di palla senza particolari acuti. Al 56' ci prova Traorè su punizione, Di Carlo para a terra. Al 63' arriva un cartellino rosso per Nsiala, subentrato a inizio ripresa, per un fallo lontano dalla palla; un colpo duro per i rossoneri, tanto che un minuto dopo i padroni di casa trovano il terzo gol con Napoletano. Il match di fatto si chiude su questo episodio: il Pescara va vicino al quarto gol con Salvatore, che impegna Pseftis in una grande parata, mentre per i rossoneri da segnalare soltanto un tentativo all'89' di Roback. Finisce 3-1.

IL TABELLINO

PESCARA-MILAN 3-1

PESCARA (4-3-3): Di Carlo; Staver (39'st Palmentieri), Scipione, Madonna, Longobardi; A. Mehić, Lazcano (12'st D. Mehić), Kuqi (27'st Scipioni); Amore, Blanuta (39'st Sayari), Napoletano (27'st Salvatore). A disp.: Barretta, Servalli; Postiglione, Colazzilli, Stampella, Braccia, Crimaldi. All.: Iervese.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Borges (26'st Piantedosi), Coubis, Bosisio (1'st Nsiala), Stanga; Di Gesù (26'st Camara), Tolomello, Foglio; El Hilali (9'st Roback), Nasti (9'st Rossi), Traorè. A disp.: Desplanches, Nava; Eletu, Gala; Omoregbe. All.: Giunti.

Arbitro: Zucchetti di Foligno.

Gol: 1' e 45' A. Mehic (P), 23' Foglio (M), 19'st Napoletano (P)

Ammoniti: 43' Staver (P), 5'st Napoletano (P), 8'st Nasti (M), 39'st Sayari (P), 49'st Salvatore (P).

Espulso: 18'st Nsiala (M).