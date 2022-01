Primavera – 3 a 1 all’Empoli: doppietta di Nasti e gol di Roback

Il Milan ha pubblicato, sul proprio sito internet acmilan.com, il commento della vittoria della Primavera ai danni dell'Empoli

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri il Milan Primavera si è imposto per 3 a 1 sui pari età dell'Empoli. Al triplice fischio di inizio il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il commento del match

LA PRIMAVERA RICOMINCIA DA TRE, EMPOLI KO

Doppietta di Nasti e gol di Roback, con anche un rigore parato da Pseftis: 3-1 al Vismara

Riparte con una vittoria il campionato della Primavera del Milan. Al Vismara, nella prima partita del 2022 dopo un mese e mezzo senza giocare per la sosta ma anche per la pandemia, i giovani rossoneri hanno battuto 3-1 l'Empoli campione in carica grazie alla doppietta di Nasti e al gol di Roback. Una prestazione a intermittenza, la capacità di rimanere a galla col rigore parato da Pseftis quando resisteva lo 0-0, di soffrire, di reagire dopo l'1-1 a metà ripresa e soprattutto di colpire con cinismo. Oltre ai marcatori e al portiere greco, da sottolineare anche gli assist di Capone e l'impatto di Omoregbe.

È il quarto successo consecutivo in Primavera 1, così la striscia positiva si allunga e permette al Diavolo di salire a quota 20 punti dopo 14 giornate, distanziando proprio i toscani che fino ad oggi erano appaiati in una classifica molto corta e restando vicini alla zona playoff. Nonostante l'importante periodo di stop obbligato, la squadra sta bene ed è in fiducia. Il miglior modo per riprendere la stagione, iniziare bene il nuovo anno e presentarsi al Derby di martedì 1° febbraio alle 15.00, quando sempre al Vismara sarà già tempo di Milan-Inter.

LA CRONACA

Le squadre dimostrano di patire più di un mese di lontananza dal campo, la gara comincia lenta e spezzettata e prosegue così. Da segnalare solo un tiro alto di Evangelisti prima del calcio di rigore alla mezz'ora in favore dell'Empoli per il fallo in area di Eletu su Magazzù: dal dischetto, Pseftis respinge la battuta di Degli Innocenti; ma l'errore ancora più grave capita dopo, quando la palla rimane lì e lo stesso avversario manda clamorosamente sopra la traversa da pochi passi. L'episodio sembra dare comunque coraggio ai toscani, invece il Milan diventa pericoloso all'improvviso a ridosso del riposo e al 41' la sblocca: recupero e passaggio in profondità di Alesi, bell'assist in mezzo di Capone e tap-in facile di Nasti con la porta spalancata.

A inizio ripresa Capone prova a copiare il primo gol servendo Alesi che però arriva in ritardo, poi tentativo impreciso di El Hilali. I biancazzurri provano a premere l'acceleratore, anche se un'occasione al 55' nasce da un'uscita a vuoto di Pseftis protetta dal salvataggio di Bosisio. Il pareggio è abbastanza nell'aria e arriva al 63': cross teso di Rizza e colpo di testa in fondo al sacco di Lozza. Dopo la botta di Magazzù che non inquadra lo specchio, la reazione rossonera è da applausi. Uno-due micidiale: al 69' Capone rifinisce di nuovo (facendosi anche male alla caviglia) per la girata a gonfiare la rete di Nasti, raddoppio e doppietta; al 72' poderoso pressing e scatto di Omoregbe, il quale appoggia per il neo entrato Roback che firma il tris quasi a porta vuota. Partita in ghiaccio, gestione tranquilla fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 3-1

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu (19'st Gala), Alesi (12'st Robotti); El Hilali (12'st Omoregbe), Nasti (27'st Roback), Capone (26'st Traorè). A disp.: Bartoccioni, Nava; Nsiala, Piantedosi; Björklund, Camara; L. Rossi. All.: Giunti.

EMPOLI (4-3-1-2): Biagini; Evangelisti, Pezzola, Filì (1'st Indragoli), Rizza (43'st Fini); Ignacchiti (35'st Heimisson), Degli Innocenti, Fazzini; A. Rossi (22'st Renzi); Lozza (43'st Logrieco), Magazzù. A disp.: Fantoni, Fontanelli; Dragóner, Mauro, Morelli; Bonassi, Disegni. All.: Buscè.

Arbitro: Rutella di Enna.

Gol: 41' e 24'st Nasti (M), 18'st Lozza (E), 27'st Roback (M).

Ammoniti: 18' A. Rossi (E), 25'st Nasti (M), 32'st Gala (M), 35'st Coubis (M).