Nuovo presidente di Lega: Abete in pole, ma attenzione ad Abodi

Pe quanto concerne il nuovo presidente della Lega di Serie A sembra essere una corsa a due tra Abete e Abodi

“Le polemiche intorno al VAR? La statistica dice che più del 95% degli interventi hanno ripristinato la legalità dell'intervento. Anni fa c'era il problema dell'uniformità della classe arbitrale e dei provvedimenti, non è semplice”. Infine sulla Nazionale di Roberto Mancini: “ Cosa penso della Nazionale? Sto pregando che vada ai Mondiali ma voglio respingere ogni speculazione. Diedi le dimissioni a suo tempo perché mi sembrava corretto, ma fui l'unico del Club Italia. Io ho solo cercato un tecnico dopo una laboriosa ricerca di altri tecnici, perché Ventura non era la prima ma la quarta scelta. Speriamo non tornino quelle brutte sere". Queste le parole di Carlo Tavecchio in esclusiva a Radio Marte.

Non solo Giancarlo Abete per il ruolo di presidente della Lega di Serie A. Nelle ultime ore, infatti, sono in netto aumento le quotazione di Andrea Abodi. L'ex presidente della Lega di Serie B ora è presidente dell'Istituto di Credito Sportivo. Notizia dell'ultima ora, quasi, è una sua possibile elezione come nuovo presidente della Lega di Serie A. Per questo ruolo ambito si profila una lotta a due che sarà molto serrata. Dopo la rinuncia del presidente di Confindustria Bonomi, saranno dunque loro a scontrarsi. In realtà anche Lorenzo Casini sembra poter ancora essere in corsa per il ruolo. Secondo il Corriere della Sera il suo nome è caldeggiato da Lotito e De Laurentiis.