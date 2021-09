Presidente Atletico Madrid: “Vogliamo fare una grande match e i tre punti”

Ecco le parole del Presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo in vista del match di questa sera tra Milan e i Colchoneros

Dopo la sconfitta per 3 a 2 del Milan contro il Liverpool, i rossoneri questa sera vogliono guadagnare i primi punti nel girone di Champions League. A San Siro questa sera arrivano i campioni di Spagna dell'Atletico Madrid.

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha commentato sui canali dei Colchoneros la sfida di questa sera: "È un girone molto complicato e sappiamo - afferma il numero uno dei rossobianchi - che dobbiamo vincere per passare alla fase successiva. Andiamo a San Siro per prenderci i tre punti. Tutti i giocatori dell'Atletico vogliono giocare sempre partite del genere, vogliamo fare una grande partita".

Per il match di questa sera l'Atletico Madrid scenderà in campo con la terza maglia azzurra. A comunicarlo è la stessa società spagnola con un post su Twitter. Nel post, realizzato con FIFA 2021, uscito in questi giorni, si può vedere la versione digitale di Joao Felix proprio con questa divisa: