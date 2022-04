Un premio speciale consegnato a Zlatan Ibrahimovic

A poche ore dal posticipo serale della sfida dello Stadio Olimpico, Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto un premio speciale.

Redazione Il Milanista

Il futuro di Ibrahimovic resta sempre in bilico tra addio al calcio giocato e rinnovo. Lo svedese dovrà prendere una decisione ma per ora è concentrato sul campo. La stagione in corso è stata tormentata dai problemi fisici, ma a 40 anni è anche comprensibile. È mancato spesso nelle ultime settimane e l'attacco dei rossoneri ne ha risentito. Solo nel 33% delle sue 19 presenze è sceso in campo da titolare, ma ha comunque contribuito con 8 gol e 2 assist in Serie A. Il suo valore va oltre la sua sola presenza in campo. L'addio al calcio giocato non lo porterà comunque lontano da Milanello - dove potrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale per il futuro.

Lasciatosi alle spalle l'ennesimo infortunio, ora è rientrato in gruppo e si è aggregato alla squadra alla volta di Roma, convocato per il posticipo serale contro i biancocelesti. Ha stretto i tempi, l'infortunio si pensava potesse tenerlo lontano dal campo anche per la sfida di stasera. Ibra ci sarà e come al solito metterà le sue qualità e la sua leadership al servizio della squadra.

I rossoneri hanno quindi raggiunto Roma, in vista della gara di stasera, e nella mattinata Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto uno speciale riconoscimento. Al centravanti svedese è stato consegnato il Premio Stampa estera Sportivo come Migliore Straniero in Italia nel 2021; un premio prestigioso per un campione assoluto. Il comitato della stampa estera in Italia è composto da Alba Kepi, Dündar Keşaplı, Maarten van Aalderen, Elizabeth Missland, Barış Seçkin.

L'ennesimo trofeo individuale che si aggiunge ad una carriera straordinaria in cui figurano: 15 titoli come miglior giocatore svedese, 1 Fifa Puskas Award nel 2013, 7 volte capocannoniere (tra Serie A, Ligue 1 e Coupe de France), 3 volte miglior giocatore della stagione con la maglia del Paris-Saint Germain. A questi si aggiunge una lunga lista di titoli vinti con le rispettive squadre di club.