Premier League – Le formazioni di Chelsea-Liverpool

MILANO – Il Chelsea è chiamato all’esame Liverpool, in uno dei match più importanti della Premier League. I campioni di Inghilterra nel primo match di campionato hanno battuto, con qualche affanno di troppo, il Leeds di Bielsa per 4 a 3, mentre i Blues dopo la vittoria all’esordio contro il Brighton vogliono allungare sui campioni in carica. Ecco le scelte dei due tecnici:

CHELSEA (4-4-2): Kepa; James, Christensen, Zouma, Azpilicueta; Mount, Kanté, Kovacic, Havertz; Werner, Abraham. ALL.: Lampard.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. ALL.: Klopp.